Cоавтор кодекса WADA поставил под сомнение «Закон Родченкова»

Один из соавторов Всемирного антидопингового кодекса Ульрих Хаас считает, что «Закон Родченкова» может поставить под угрозу способность Всемирного антидопингового агентства (WADA) проводить расследования и подорвать антидопинговую систему в целом.
Хаас уверен, что закон в его нынешнем виде имеет «серьёзные недостатки» и может нанести вред, а не улучшить антидопинговую систему.
WADA никогда не было в состоянии вести дела без участия информаторов. Если «Закон Родченкова» будет принят, доказанная способность WADA проводить расследования будет поставлена под угрозу. Эффект от этого закона будет заключаться в том, чтобы отговорить людей предоставлять информацию, — приводит слова Хааса Inside The Games.
«Закон Родченкова» предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет, а также штрафа в размере до $1 млн. Закон будет применяться на Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Ранее сообщалось, что подпись бывшего директора столичной антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под показаниями о российских биатлонистках является подделкой. К такому выводу пришли эксперты немецкого издания Der Spiegel, изучив автограф Родченкова по допинговым делам Ольги Зайцевой, Яны Романовой, Ольги Вилухиной, писал NEWS.ru.
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