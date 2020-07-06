Cоавтор кодекса WADA поставил под сомнение «Закон Родченкова»

https://static.news.ru/photo/a666ddd2-bfa5-11ea-aa10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из соавторов Всемирного антидопингового кодекса Ульрих Хаас считает, что «Закон Родченкова» может поставить под угрозу способность Всемирного антидопингового агентства (WADA) проводить расследования и подорвать антидопинговую систему в целом.

Хаас уверен, что закон в его нынешнем виде имеет «серьёзные недостатки» и может нанести вред, а не улучшить антидопинговую систему.

WADA никогда не было в состоянии вести дела без участия информаторов. Если «Закон Родченкова» будет принят, доказанная способность WADA проводить расследования будет поставлена ​​под угрозу. Эффект от этого закона будет заключаться в том, чтобы отговорить людей предоставлять информацию, — приводит слова Хааса Inside The Games.

«Закон Родченкова» предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет, а также штрафа в размере до $1 млн. Закон будет применяться на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Ранее сообщалось, что подпись бывшего директора столичной антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под показаниями о российских биатлонистках является подделкой. К такому выводу пришли эксперты немецкого издания Der Spiegel, изучив автограф Родченкова по допинговым делам Ольги Зайцевой, Яны Романовой, Ольги Вилухиной, писал NEWS.ru.