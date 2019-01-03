Черышев удивился напарникам по сборной России

https://news.ru/storage/news/0cd1482a68e2d1dbb8483f45aae3af34/7436e465-d316-44b5-a252-618e21faf2a0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Денис Черышев

Футболист испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал, кто из напарников по национальной команде произвёл на него самое большое впечатление.

«Роман Зобнин и Марио Фернандес. Они меня очень сильно удивили. Простые, хорошие, сильные люди. Для меня они сенсация года», — сказал Черышев в интервью Sport24.

Футболист добавил, что, по его мнению, у Зобнина и Фернандеса большое будущее.

Черышев, Фернандес и Зобнин играли в составе сборной России на чемпионате мира — 2018. Там команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где проиграла хорватам в послематчевой серии пенальти.

Как писал News.ru, многодетный отец Семак порассуждал о любви.