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Черышев удивился напарникам по сборной России

Денис Черышев Сергей Булкин/News.ru

Денис Черышев

спорт [ версия для печати ]

Футболист испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал, кто из напарников по национальной команде произвёл на него самое большое впечатление.

«Роман Зобнин и Марио Фернандес. Они меня очень сильно удивили. Простые, хорошие, сильные люди. Для меня они сенсация года», — сказал Черышев в интервью Sport24.

Футболист добавил, что, по его мнению, у Зобнина и Фернандеса большое будущее.

Черышев, Фернандес и Зобнин играли в составе сборной России на чемпионате мира — 2018. Там команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где проиграла хорватам в послематчевой серии пенальти. 

Как писал News.ru, многодетный отец Семак порассуждал о любви.


#футбол #ДенисЧерышев
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