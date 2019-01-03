Черышев удивился напарникам по сборной России

Футболист испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал, кто из напарников по национальной команде произвёл на него самое большое впечатление.
«Роман Зобнин и Марио Фернандес. Они меня очень сильно удивили. Простые, хорошие, сильные люди. Для меня они сенсация года», — сказал Черышев в интервью Sport24.
Футболист добавил, что, по его мнению, у Зобнина и Фернандеса большое будущее.
Черышев, Фернандес и Зобнин играли в составе сборной России на чемпионате мира — 2018. Там команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где проиграла хорватам в послематчевой серии пенальти.
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