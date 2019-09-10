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Московский гандбольный клуб «Спартак» проиграл шведскому «Мальмё» со счётом 29:30 в ответной встрече первого квалификационного раунда Кубка Европейской федерации гандбола (EHF). Первая игра также закончилась победой шведской команды. Таким образом, «Спартак» закончил своё выступление в турнире.

Результат и статистику матча приводит сайт EHF. Игрок москвичей Михаил Виноградов оказался самым результативным среди обеих команд, забив 10 мячей. Также отличился спартаковец Олег Скопинцев, семь раз поразивший ворота шведской...