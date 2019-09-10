Министр спорта России Павел Колобков и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова заложили в Когалыме памятный камень на месте возведения регионального центра спортивной подготовки.
Как сообщает пресс-служба Минспорта, центр предназначен для занятий зимними видами спорта, такими как хоккей, фигурное катание, шорт-трек, кёрлинг и следж-хоккей.
Общая площадь двухэтажного здания составит почти 12,5 тыс. м2., вместимость — 450 человек.
Ранее Колобков обещал «выровнять» регионы Кавказа по развитию спорта, писал News.ru.