Федеральный проект «Спорт — норма жизни» власти собираются реализовывать во всех субъектах Северного Кавказа. Об этом сообщил министр спорта Павел Колобков во время рабочего визита в Ставропольский край.
Мы планируем во всех регионах Кавказа реализовывать проект «Спорт — норма жизни», рассчитанный до 2024 года. Во всех регионах Кавказа по-разному мы оцениваем развитие спорта, наша задача — выровнять условия, — цитирует Колобкова «Интерфакс».
Министр указал, что в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии существует большая потребность в развитии спорта.
По словам Колобкова, планируется реконструировать стадион «Спартак» в Северной Осетии, который «пришёл в негодность».
Как писал News.ru, 16 июля глава Минспорта Павел Колобков подписал договор о сотрудничестве с гендиректором ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым. Документ определяет принципы, формы и направления реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни».