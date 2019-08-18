Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Шесть тысяч человек приняли участие в полумарафоне «Лужники» в Москве. Самым старшим бегуном стал 84-летний мужчина, самым молодым — 18-летний.

Маршрут полумарафона проходил по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Раушской и Космодамианской набережным. До финиша дошли 5241 человек, передаёт АГН «Москва». Ранее News.ru писал, что Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений...