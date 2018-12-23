Бросок пельменей на лёд для Медведевой попал на видео

https://news.ru/storage/news/3029be243108123659636f3c26f588b9/7ef02458-db89-4c9c-91c4-4e06f3efe5f5_850.jpg m11/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Болельщица, бросившая на лёд пачку пельменей после проката Евгении Медведевой на чемпионате России по фигурному катанию, опубликовала видео эпизода.

На ролике видно, как девушка бросает на лёд сначала игрушечного медведя с привязанной к нему бумажной запиской, а потом достаёт из рюкзака пельмени и кидает их следом.

Я кст всё-таки сняла момент, как кидаю пельмени

Молчу, потому что на тот момент пропал голос :( pic.twitter.com/wfhgOkJD0M — just Julia (@yuterok) 23 декабря 2018 г.

Ранее фигуристка рассказала, что ей передали сырые пельмени, которые «превратились в кашу». Медведева выразила недоумение, но всё-таки поблагодарила болельщиков.

Накануне на первенстве страны спортсменка заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Олимпийская чемпионка Алина Загитова осталась пятой (212,03).

Медведева не попала в состав команды, которая отправится на чемпионат Европы в январе 2019 года. Россию там представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

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