Биатлонистка Юрлова-Перхт пропустит сезон из-за беременности

https://static.news.ru/photo/f92bcb88-2984-11eb-b4c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/yurlovaeka

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт не примет участие в соревнованиях нынешнего сезона. Она уходит в отпуск в связи с беременностью.

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт пропустит предстоящий сезон из-за беременности. Желаем Кате здоровья и семейного благополучия! — сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Сама спортсменка призналась, что это событие стало для неё сюрпризом. Она рассказала в Instagram, что как обычно готовилась к сезону. На тренировке она почувствовала боли и обратилась к врачу, а вечером выяснила, что во второй раз станет мамой. Напомним, в 2016 году в семье Екатерины и массажиста австрийской сборной по биатлону Йозефа Перхта родилась дочь Кира.

Сейчас я просто счастлива и хочу сконцентрироваться на своём здоровье, здоровье моей семьи и будущего малыша. И я точно не говорю «прощай» биатлону. Мы ещё увидимся, — пообещала спортсменка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чемпионат мира по биатлону в 2024 году будет проходить в чешском городе Нове-Место, в 2025 году принимать турнир будет швейцарский Ленцерхайде. Места проведения соревнований были выбраны в ходе конгресса Международного союза биатлонистов (IBU).