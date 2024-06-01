«Бедные спортсмены»: Губерниев о возможном переносе Игр дружбы Губерниев пожалел спортсменов из-за возможного переноса Игр дружбы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на информацию о том, что Игры дружбы могут перенести. Пожалев спортсменов, он добавил, что они, возможно, совершили ошибку, отказавшись от возможности получить нейтральный статус на Олимпиаде в Париже.

Если Игры дружбы перенесут — бедные спортсмены. Им обещали золотые горы. Пловцы и другие совершили большую ошибку, отказавшись от возможности получить нейтральный статус и выступать на ОИ. А кто поедет в Париж — молодец!!! — заявил Губерниев.

Международный олимпийский комитет, запретивший демонстрацию любой символики России на Олимпиаде в Париже, выпустил заявление «против политизации спорта», в котором призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Организация обвинила российское правительство в цинизме и неуважении мировых антидопинговых стандартов.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что если глава Международного олимпийского комитета Томас Бах действительно решил «помолиться» за отмену Игр дружбы в России, то его можно считать сумасшедшим. Таким образом она прокомментировала розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса. В диалоге с Бахом под видом африканского политика один из блогеров предложил ему помолиться «африканским богам Вовану и Лексусу», на что глава МОК согласился.