«Барселона» замахнулась на чемпионат мира

Футболист немецкого «Штутгарта» и сборной Франции Бенджамин Павар может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.
На защитника претендует каталонская «Барселона», сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио Sky Sports. По его данным, руководство «сине-гранатовых» уже встретилось с агентом игрока. Сделка может состояться в летнее трансферное окно, её сумма не разглашается. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млневро.
В текущем сезоне бундеслиги Павар провёл 14 матчей и не отметился результативными действиями. В составе сборной Франции игрок стал чемпионом мира — 2018. Его гол в ворота сборной Аргентины в матче 1/8 финала был признан самым красивым на всём мундиале.
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