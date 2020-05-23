Зюганов рассказал, как Путина подставили в День Победы

https://static.news.ru/photo/c8cf4154-9c9e-11ea-93a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президента Владимира Путина подставили на День Победы. По его словам, это сделали те, кто посоветовал главе государства 9 мая выступить у Вечного огня в одиночку.

В День Победы Зюганов смотрел парад, который устроил в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко. Коммунист отметил, что действо получилось ярким и понравилось ему. Зато всё не так было в России.

Те, кто посоветовал Путину одному выступать у Вечного огня, на мой взгляд, ничего не думают и не понимают, что такое государь в нашей державе. У нас государь у Могилы Неизвестного Солдата не может один стоять, — подчеркнул Зюганов в эфире телеканала «Царьград».

Он добавил, что рядом с Путиным в тот день могли находиться командующий, «силовики и другие люди». Им лишь следовало соблюдать санитарную норму.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 9 мая президент РФ Владимир Путин принял участие в смотре марша караулов Президентского полка. Он выступил перед пешим и конным караулом. Перед этим глава государства провёл смотр полка. Торжественное мероприятие было приурочено к 75-летию Великой Победы СССР над фашизмом.