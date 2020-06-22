Зюганов прокомментировал статью Путина об уроках Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/963a09f0-b494-11ea-aa13-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда и история должны быть доступны новому поколению, а в 75-ю годовщину Великой победы публикация президента России Владимира Путина особенно значима. Так считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Президент Путин правильно сделал, что выступил с материалом и отправил его в том числе и американские СМИ, — приводит слова Зюганова РИА Новости.

Статья «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны», автором которой стал российский лидер, написана на английском языке. Для русскоговорящих читателей материал вышел под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

Путин в публикации выразил свои взгляды на причины и восприятие Второй мировой войны в современном мире. Также президент РФ призвал сохранять историческую правду, которая основана на фактах и самокритично и непредвзято говорить о событиях прошлого.

Как писал NEWS.ru, ранее Forbes объяснил, для чего Путин напомнил миру о победе СССР над фашизмом.