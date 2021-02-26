Зюганов назвал виновных в нищете россиян

https://static.news.ru/photo/b5397028-78d1-11eb-8831-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: kprf/vk.com

Руководитель фракции КПРФ 76-летний Геннадий Зюганов заявил, что с 2014 года реальные доходы россиян рухнули на 10,6%. По его словам, жители России продолжают беднеть, а виноваты во всём олигархи, которые не хотят платить налоги.

Вместо того чтобы направить средства на поддержку экономики, социалки и развитие человека, олигархия захапала их полностью и не желает платить даже нормальные налоги, — написал он на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Зюганов считает, что олигархи не хотят поддерживать беднеющих год от года россиян. При этом Россия — богатейшая страна мира. По его словам, МВФ оценивает природные богатства РФ в $30 трлн.

Только вдумайтесь в эту громаднейшую сумму! — отметил политик.

Лидер КПРФ напомнил, что фракция настаивает на реализации программы «10 шагов к достойной жизни». Также, по его словам, важным проектом является Антикризисный план, сформированный по итогам Орловского международного экономического форума.

Ранее Геннадий Зюганов обвинил власти в желании повысить налоги и пенсионный возраст. Он призвал перестать «обирать наших граждан» и подчеркнул, что не удивится, если провластные журналисты опубликуют «просьбу общественности» по повышению пенсионного возраста, а также увеличению налогов, писал NEWS.ru.