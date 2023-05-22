Звезда «ДМБ» посоветовал Панину пройти психиатрическую экспертизу Актер Тютин посоветовал Панину пройти психиатрическую экспертизу

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Панин

Российский актер Александр Тютин в беседе с NEWS.ru заявил, что считает своего коллегу Алексея Панина ненормальным человеком, которому нужно проводить экспертизу. Так артист прокомментировал объявление Панина в федеральный розыск. Звезда сериала «ДМБ» признался, что никак не относится к Панину.

Я к Панину никак не отношусь. Я считаю, что он ненормальный человек. Скорее всего, ему нужно проводить психиатрическую экспертизу, — сказал Тютин.

Ранее МВД России объявило Панина в розыск. В отношении актера было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. В соцсетях он одобрительно высказывался о взрыве на Крымском мосту.

В начале мая в Москве, в квартире, в которой ранее проживал актер, прошли обыски по уголовному делу. Люди, оказавшиеся в помещении, подтвердили силовикам, что Панин давно не живет в квартире, она продана и никаких его вещей не осталось. Известно, что актер с 2020 года живет в Испании. В последнее время он гастролировал в Израиле и США.

В феврале Панин одобрительно высказался о певице Алле Пугачевой и ее супруге, юмористе Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артист подчеркнул, что звездная пара «не стала молчать и открыто заявила о своей позиции» по СВО. В том же месяце актер заявил о готовности отказаться от российских государственных наград и не исключил возможности отказа от гражданства РФ в случае получения паспорта другой страны.