Зооволонтер рассказала о судьбе запертых в машинах на юге Москвы собак Вызволенных из машин в московском Южном Бутово собак отправили в муниципальный приют

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В московском районе Южное Бутово были обнаружены запертые в машинах собаки — три большие и шесть недавно рожденных щенков. Кадры с ними разлетелись в социальных сетях, к решению проблемы подключились неравнодушные люди. В итоге вызволением животных занялась зооволонтер Ирина Власова, которая рассказала NEWS.ru о том, почему собаки оказались заперты в автомобилях и в каком состоянии они находятся сейчас.

Я подошла к машине и увидела лающую собаку. Рядом стоял мужчина еще с двумя питомцами. Как выяснилось, его зовут Евгений, а это все его животные. Оказалось, что мужчина сейчас находится в тяжелой жизненной ситуации, он временно вместе с собаками вынужден жить в машинах. Евгений периодически заводил автомобили, но в нынешних погодных условиях это не помогает, — сообщила Власова.

К месту через некоторое время подъехала полиция. В разговоре с правоохранителями Ирина уверила, что поможет Евгению разрешить проблему с собаками. Они, по словам женщины, решили определить животных в один из местных приютов, однако в нем за передержку выставили слишком высокую цену.

Собак нужно было оставить как минимум до понедельника, когда Евгений получил бы ожидаемую зарплату и смог бы их забрать к себе в Орел. В итоге собак смогли принять в муниципальном приюте на улице Брусилова. Сейчас они находятся там. Собака со щенками находится в специальном боксе, а других поместили в теплый вольер, — отметила зооволонтер.

Всех животных отправят на карантин, их привьют, кастрируют, стерилизуют и чипируют. Евгений сможет их забрать через 21 день.

Ранее люди, проживающие на улице Брусилова, рассказали, что автомобили «Ока» и ВАЗ-2199, где были обнаружены собаки, стоят бесхозными уже около года.