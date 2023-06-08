Зоолог назвал лучший способ защититься от нападения акулы Зоолог Глазков: лучше не купаться, если это запрещено

Фото: Andy Murch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шансов защититься от нападения акулы немного, заявил зоолог Павел Глазков. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он добавил, что лучше всего не купаться, если это запрещено.

Шансов защититься от акул немного, однако у них тоже есть сезонность захода на мелководье и проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых предупреждают, что купаться нельзя. Обычно специальные пляжи огораживают сетками и за ограждения нужно просто не заплывать, также на курортах контролируют ситуацию с воздуха на вертолетах, — сообщил он.

Глазков добавил, что, если человек уже оказался в воде, спастись сложно, так как акулу просто не видно. Тут вариант — только физически уходить, и тогда зависеть все будет от того, решит ли акула нападать или нет.

Что касается наших пляжей, нападения акул можно не ожидать, они абсолютно безопасны. Иногда акулы бывает даже в Неву заплывают с Балтики, но они не крупные и просто побояться нападать на человека, — резюмировал Глазков.

Ранее сообщалось, что гражданин России погиб 8 июня в результате нападения на него акулы в Красном море у побережья Хургады. Дипломатическое представительство выразило соболезнования семье погибшего и призвало россиян сохранять бдительность при нахождении в воде.