Рособрнадзор: знания школьников на ЕГЭ будут оценивать по цифровому следу

https://static.news.ru/photo/cfff6386-bd1a-11ea-80fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Знания школьников в недалёком будущем будут оценивать на основе так называемого цифрового следа — информации о мероприятиях, в которых ученики участвуют, а также о выполненных заданиях и творческих достижениях. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Таким образом, будет изменяться подход к процедуре единого госэкзамена (ЕГЭ), считает глава ведомства.

По его оценке, сейчас весь мир движется к тому, что не только выпускники образовательных учреждений, но и вообще каждый человек имеет всё больше и больше цифровых следов, «которые в принципе не стираются».

Думаю, что не только наша страна, но и весь мир в ближайшее десятилетие, 15–20 лет, перейдёт на совершенно иные формы оценки знаний, — цитирует Музаева ТАСС.

Он предположил, что в перспективе за каждым учеником будет тянуться «шлейф как минимум с четвёртого класса обо всех его достижениях по каждому предмету». Таким образом, к 2040 году станет возможным с самого детства отслеживать успешность ребёнка — «динамику, взлёты его, какой-то регресс».

Уже через 10–15 лет, выразил надежду чиновник, Россия не будет отставать в этом плане от остального мира.

Однако на данный момент, признал он, пока ещё есть проблемы с верификацией данных, в том числе по всероссийским проверочным работам, которые «проводят сами учителя без такого контроля, как на ЕГЭ». Музаев напомнил, что по результатам этих работ с помощью математической модели каждый раз определяют «некоторое количество школ», в которых оценки учащихся завышены. В 2019 году в списке необъективных было около 2,7 тысячи образовательный учреждений, уточнил он.

3 июля в России начался основной этап сдачи ЕГЭ, он продлится по 23 июля, а резервные дни намечены на 24–25 июля. Те, кто по уважительной причине не сдаст экзамен в эти сроки, смогут подтвердить знания в период с 3 по 8 августа.

29 и 30 июня состоялся пробный ЕГЭ

В 2020 году выпускные экзамены в школах были перенесены из-за эпидемии коронавируса. При этом правительство разрешило выдавать аттестаты о среднем полном образовании без сдачи обязательных предметов на ЕГЭ. Экзамен остался обязательным только для поступающих в высшие учебные заведения.

Рособрнадзор не стал требовать, чтобы выпускники школ сдавали единый госэкзамен в масках и перчатках, как того требуют стандартные меры эпидемиологической предосторожности.