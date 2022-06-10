«Знал, на что иду»: Невзоров об аресте участка под Санкт-Петербургом Невзоров перечислил самые ценные вещи, которые остались на арестованном участке в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Александр Невзоров

Российский журналист Александр Невзоров (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) прокомментировал известия об аресте его участка под Санкт-Петербургом. В своем Telegram-канале телеведущий заявил, что был готов к подобным действиям правоохранительных органов, отметив, что из ценных вещей на участке в доме у него остался лишь «доживающий в покое жеребец», собака и книги.

Арестовали дом. Из дорогого — там только очень старый, доживающий в покое жеребец, моя собака и книги. Вот книг, да, очень много. <...> Мои потери для меня весьма болезненны. Но я знал, на что иду и был ко всему готов, — написал Невзоров.

Басманный суд Москвы наложил арест на земельный участок Невзорова, расположенный в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, накануне. В инстанции уточнили, что данная мера предпринята в рамках уголовного дела о дискредитации журналистом Вооруженных сил РФ. Стоимость участка составляет 7,87 млн рублей.

В марте СК России возбудил в отношении Невзорова уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ по факту распространения фейков о ВС РФ. Позднее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в рамках еще одного уголовного дела поручил проанализировать высказывания журналиста, связанные со спецоперацией РФ на Украине. 6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Невзорова.