Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду действует в столице с 09:00 13 сентября до 09:00 15 сентября, а в Московской области — с 07:00 13 сентября до 07:00 15 сентября.
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о потеплении в столичном регионе 12 и 13 сентября. По её словам, к выходным погода наладится — затяжные осадки прекратятся, однако 13 сентября местами может пройти кратковременный дождь. Днём жителей Москвы порадует солнце и около 20 градусов тепла. В области воздух прогреется до 16–21 градуса, писал NEWS.ru.