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Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области

17:15, 12 сентября 2020
Фото: АГН «Москва»

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с утра 13 сентября из-за ветра.

Жёлтый — погода потенциально опасна, — цитирует РИА Новости сообщение учреждения.

Предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду действует в столице с 09:00 13 сентября до 09:00 15 сентября, а в Московской области — с 07:00 13 сентября до 07:00 15 сентября.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о потеплении в столичном регионе 12 и 13 сентября. По её словам, к выходным погода наладится — затяжные осадки прекратятся, однако 13 сентября местами может пройти кратковременный дождь. Днём жителей Москвы порадует солнце и около 20 градусов тепла. В области воздух прогреется до 16–21 градуса, писал NEWS.ru.

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