Журналисты «Панорамы» предположили, что Беглов запретит анекдоты о себе

В сатирическом издании ИА «Панорама» предположили, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запретит анекдоты о себе, потому что не любит сатиру. Так журналисты прокомментировали изданию Sobesednik.ru намерение властей города обратиться в полицию из-за их новости.

У нас сатирическое издание, строго соблюдающее законы РФ. Под каждым материалом предупреждение с текстом: «Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями». Конечно, мы понимаем резонансность, которую вызвал материал, но нашей вины в этом нет. Распространяли материал обычные пользователи Сети на разных ресурсах. Как мы можем нести ответственность за это? — заявили в издании.

Ранее ИА «Панорама» опубликовало новость о повышении стоимости проезда в метро Санкт-Петербурга в 10 раз, в наземном транспорте — в пять раз. Александр Беглов назвал распространителей ложных новостей «самыми настоящими подонками». Он пообещал обращаться в полицию по каждому такому случаю.