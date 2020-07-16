Журналистку заставили раздеться в Мосгорсуде

https://static.news.ru/photo/55c6dca2-c765-11ea-a435-fa163e074e61_660.jpg Алина Дидковская Фото: Alina Didkovskaya/facebook/com

Сотрудника газеты «Ведомости» Алина Дидковская рассказала, что судебные приставы заставили её раздеться при входе в здание Мосгорсуда. Им не понравилась надпись на её футболке.

На предмете одежды было написано «Свободу Ивану Сафронову», написала она в Facebook. Ей сказали, что майку нужно снять, плащ застегнуть и только затем пройти. Просто застегнуть плащ не разрешили.

В итоге сижу в суде в плаще на голое тело. Очень странные ощущения, — подчеркнула она.

На выходе ей отдали майку, но не разрешили надеть её в туалете суда.

На вопрос, а что я должна делать, пристав пожала плечами, — заключила она.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокат Иван Павлов, который намеренно остался снаружи и не стал участвовать в процессе, сообщил, что в деле нет абсолютно никаких документов причастности Сафронова. Позже стало известно, что в ходе заседания следователь все-таки предоставил один из документов. Ими оказались материалы оперативно-розыскной деятельности, которые были получены в ходе разработки Сафронова.

ФСБ задержала Ивана Сафронова 7 июля в Москве, после этого у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, советник Дмитрия Рогозина подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в «Роскосмосе», задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.