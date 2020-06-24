Названы самые частые слова Путина в речах на парадах Победы

https://static.news.ru/photo/5f4cc68c-b636-11ea-86b7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Журналисты проанализировали все речи Владимира Путина, предваряющие парады Победы, и выяснил, что рекордное количество раз он произнёс: «святой долг», «священная память», а также «лихолетье» и «не осрамили свою землю». Часто президент РФ говорил о «пекле» войны и «варварах».

В начале правления Владимира Путина слова «антигитлеровская коалиция» и «союзники» ещё имели вес. О том, что это была именно мировая война, вспоминали в присутствии иностранных гостей на юбилеи Победы (2005, 2010, 2015 годы), в остальное время всё чаще умалчивали, — передаёт TJournal.

В речах президента постепенно ушли на второй план и бывшие республики Советского Союза. На День Победы Путин чаще стал заявлять, что враг «сломлен здесь — на нашей с вами земле» и «именно наша страна, наша армия нанесла нацизму решающий сокрушительный удар, повергла его в прах».

Как сообщал NEWS.ru, ранее российский лидер Владимир Путин написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В материале он говорит о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают о ней. Политик также указывает на попытки ревизии её итогов, что угрожает принципам мирного развития.

Путин приводит исторические факты и даёт им свою оценку, ссылаясь на архивные данные. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, статья появилась именно на страницах американского журнала The National Interest, так как была задача опубликовать её в солидном издании, которое имеет умных читателей.