Жителям России вернут налоги за занятие спортом

https://static.news.ru/photo/03060156-1237-11eb-856b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Налоговый вычет в 13% планируется ввести за занятия физкультурой и спортом. Соответствующее решение приняло правительство РФ.

Для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ, — следует из сообщения пресс-службы кабмина, передаёт URA.RU.

Так, максимальный размер вычета может составить 15 600 рублей (13% от 120 тысяч рублей). Он даст возможность уменьшить налоговый платёж или вернуть уплаченные средства в течение года. В ближайшее время Минспорт представил список организаций, которые будут участвовать в процедуре возврата денег.

Ранее NEWS.ru писал, что маркировать продукты, содержание сахара в которых превышает 5 г на 100 г, предложено в России. Инициатива принадлежит Институту развития правового общества. Обращение направлено в Минпромторг и Минздрав.

Если предложение будет принято, информация об излишках сахара будет занимать не менее пятой части упаковки соответствующих продуктов.