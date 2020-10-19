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Жителям России вернут налоги за занятие спортом

21:03, 19 октября 2020 123
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Налоговый вычет в 13% планируется ввести за занятия физкультурой и спортом. Соответствующее решение приняло правительство РФ.

Для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ, — следует из сообщения пресс-службы кабмина, передаёт URA.RU.

Так, максимальный размер вычета может составить 15 600 рублей (13% от 120 тысяч рублей). Он даст возможность уменьшить налоговый платёж или вернуть уплаченные средства в течение года. В ближайшее время Минспорт представил список организаций, которые будут участвовать в процедуре возврата денег.

Ранее NEWS.ru писал, что маркировать продукты, содержание сахара в которых превышает 5 г на 100 г, предложено в России. Инициатива принадлежит Институту развития правового общества. Обращение направлено в Минпромторг и Минздрав.

Если предложение будет принято, информация об излишках сахара будет занимать не менее пятой части упаковки соответствующих продуктов.

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