Жителям Москвы пообещали жару в конце августа

https://static.news.ru/photo/2dc10016-dfc0-11ea-8738-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичей в конце августа ждёт жаркая погода до плюс 28 градусов, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, «лето достойно завершит этот сезон и извинится за свои волны похолодания».

Так, на следующей неделе в Москве будет наблюдаться комфортная сухая погода. К выходным воздух прогреется до плюс 27 градусов, уточняет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в некоторых регионах России уже завершился купальный сезон. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, условий, чтобы вода прогрелась вновь, больше не будет.