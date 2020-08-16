Жителям Москвы пообещали жару в конце августа

Москвичей в конце августа ждёт жаркая погода до плюс 28 градусов, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, «лето достойно завершит этот сезон и извинится за свои волны похолодания».
Так, на следующей неделе в Москве будет наблюдаться комфортная сухая погода. К выходным воздух прогреется до плюс 27 градусов,
Ранее NEWS.ru писал, что в некоторых регионах России уже завершился купальный сезон. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, условий, чтобы вода прогрелась вновь, больше не будет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен