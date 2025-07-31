Юрист ответил, кто должен возместить ущерб за разрушения на Камчатке Юрист Русяев: часть восстановительных работ на Камчатке пройдет за счет бюджета

Часть восстановительных работ на Камчатке после землетрясения пройдет за счет бюджета, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По словам юриста, правительство РФ через МЧС, Минстрой и иные уполномоченные органы формирует объемы финансирования ликвидации последствий стихийного бедствия, в том числе на проведение первоочередных восстановительных работ.

Финансирование восстановительных работ после землетрясения на Камчатке может производиться из нескольких источников: федерального бюджета, резервного фонда субъекта РФ, а также при участии страховых компаний, если поврежденное имущество было застраховано. Правительство РФ через МЧС, Минстрой и иные уполномоченные органы формирует объемы финансирования ликвидации последствий стихийного бедствия, в том числе на проведение первоочередных восстановительных работ, — пояснил Русяев.

Он отметил, что вопрос об источнике покрытия расходов зависит от формы собственности объекта, наличия страховой защиты, а также от административного статуса территории. По его словам, для многоквартирных домов предусмотрено участие местных администраций в оценке ущерба и составлении актов о непригодности помещений.

Вопрос об источнике покрытия расходов на восстановление имущества из-за землетрясения на Камчатке зависит от формы собственности объекта, наличия страховой защиты, а также от административного статуса территории. Для многоквартирных домов, находящихся в управлении ТСЖ или управляющих организаций, также предусмотрено участие местных администраций в обследовании технического состояния зданий и составлении актов о непригодности помещений, — резюмировал Русяев.

Ранее заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли РАН Андрей Корженков заявил, что критическая разница в сейсмической энергии землетрясений в восемь и девять баллов стала причиной отсутствия серьезных разрушений на Камчатке, как это было в Японии в 2011 году. По его словам, несмотря на то, что в российском регионе магнитуда достигала 8,7, разница в 0,3 балла является существенной.