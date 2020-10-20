Жителя Уфы «признали» беременным и отправили к гинекологу

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Пациенту уфимской больницы № 21 диагностировали беременность и направили его на обследование к гинекологу.

По словам мужчины, ошибку он нашёл в истории болезни.

Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность? — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Местный житель обратился к Минздраву Башкирии с просьбой обратить внимание на случившееся.

В ведомстве сообщили, что в медучреждении проведено служебное расследование, а произошедшее назвали технической ошибкой. Также там обратили внимание на то, что «беременны» опубликовал документ до проверки листа руководителем подразделения, так как на нём нет подписи заведующего, передаёт «Башинформ».

Ранее NEWS.ru писал, что жительнице Омска угрожали «карой божьей» за желание сделать аборт после коронавируса. Во время лечения женщина пила много сильнодействующих препаратов. Тогда же она узнала, что беременна. После обращения в гинекологическое отделение омичка столкнулась со звонками и угрозами от неизвестной женщины, которая обещала ей моральные страдания. Руководство больницы начало разбираться в ситуации.