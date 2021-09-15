Жителя Самары задержали за стрельбу из автомата в центре города

В Самаре задержали 20-летнего местного жителя, который устроил стрельбу из автомата в историческом центре города. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте главка МВД по Самарской области. Инцидент произошёл 11 сентября. В тёмное время суток группа молодых людей запускала фейерверки, а затем один из них достал из багажника автомобиля автомат и стал стрелять из него в воздух.

Полиция установила , что стрелком оказался ранее не судимый безработный местный житель 2001 года рождения. В ходе обыска у него изъяли автомат, который хранился в коробке с надписью «Списанное оружие (охолощенное) 7,62 мм автомат Калашникова АКМ (модель „ВПО-925“)». Оружие отправлено на экспертизу.

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве 49-летний мужчина разгуливал по улицам с автоматом в руках. При задержании полицейские установили, что он находится в нетрезвом состоянии, а оружие у него в руках — игрушечное.