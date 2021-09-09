В Москве задержан мужчина, разгуливавший с автоматом

Росгвардия задержала 49-летнего мужчину, который утром разгуливал с автоматом по улице Короленко на востоке Москвы. Он находился в нетрезвом состоянии. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что оружия при нём не было. Сам задержанный сообщил, что автомат был игрушечный.

Ранее прохожие заметили в Сокольниках мужчину с предметом, похожим на автомат. Полицейские сразу бросились на его поиски. По фотографиям очевидцев и полученным приметам росгвардейцы задержали мужчину на Большой Остроумовской улице.

Для дальнейшего разбирательства задержанный с признаками алкогольного опьянения передан сотрудникам органов внутренних дел, — отметил источник СМИ.

При этом РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что у мужчины был игрушечный автомат.

Установлено, что при себе мужчина имел игрушку в виде автомата, — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в украинской Полтаве в одну из местных школ ворвалась бывшая ученица, вооружённая арбалетом. По словам очевидцев, она хотела убить преподавателей.