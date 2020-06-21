Жителя Петербурга привлекли к ответственности за экскурсии по крышам

https://static.news.ru/photo/c685243a-b3ba-11ea-aa83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга по объявлению на тротуаре нашли организатора экскурсии по крышам города. Его привлекли к ответственности за бизнес без государственной регистрации.

Мужчину нашли по указанному в объявлении номеру телефона и доставили в отдел полиции, сообщили в местном ГУ МВД. Он рассказал, что показывал людям крыши домов на набережной реки Фонтанка, Литейном и Владимирском проспектах, а также в Центральном районе, передаёт РИА Новости.

За групповую экскурсию он брал 700 рублей, а за фотосессию и свидание на крыше — 3,5 тысячи рублей.

Полицейские планируют также составить материалы по факту загрязнения тротуаров трафаретной рекламой.

Ранее, как писал NEWS.ru, журналист Андрей Новичков рассказал о своём задержании. Причиной стала съёмка фоторепортажа на крыше дома на Тверской улице Москвы. Полицейские также забрали в ОВД коллегу Новичкова. По его словам, репортаж был нужен для программы «Наступление и наследие» о проблемах сохранения исторических зданий. В общей сложности он пробыл на крыше около пяти минут.