Журавель предстанет перед судом в Грозном за публичное сожжение Корана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Суд над жителем Волгограда Никитой Журавелем, который сжег Коран в рамках публичной акции, состоится 9 октября, сообщает РИА Новости. Заседание пройдет в Висаитовском районном суде города Грозный.

В мае этого года силовики задержали мужчину во время сожжения священной книги на фоне мечети. Было возбуждено уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих, в конце мая нарушителя доставили в чеченский СИЗО.

В августе Журавель сообщил, что во время содержания в следственном изоляторе его избил сын главы республики Рамзана Кадырова, 15-летний Адам. Позднее сам политик подтвердил эту информацию и заявил, что гордится сыном. Он отметил, что подросток таким образом защитил свою религию и при необходимости ответит за такой поступок перед законом.

Telegram-канал Baza сообщал, что Министерство внутренних дел России после проверки отказалось возбуждать уголовное дело против Адама Кадырова, поскольку он еще не достиг возраста уголовной ответственности, который наступает в 16 лет.

Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что подростку присвоили звание героя республики. По его словам, молодой человек отличается целеустремленностью, является патриотом и борцом за справедливость.