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Житель Перми, оставшийся инвалидом после авиакатастрофы в 1989 году, потребовал выплат от аэропорта Большое Савино.

Разбившийся самолёт принадлежал «Пермским авиалиниям», правопреемником которых сейчас является аэропорт. Однако новое руководство компании отказало инвалиду в выплатах по возмещению вреда здоровью.

В Транспортной прокуратуре отметили, что прекращение выплат нарушает положения Всеобщей декларации прав человека, Конституции РФ, Гражданский кодекс, пишет URA.ru

В настоящее время разбирательства продолжаются.

Самолёт Ан-24Б разбился в аэропорту Советский 21 ноября 1989 года при заходе на посадку. Из 40 человек, находившихся на борту, 13 погибли.

Ранее NEWS.ru сообщал о прекращении расследования дела о катастрофе самолёта Ту-154, летевшего из Сочи в Сирию, в которой погибли 92 человека, в том числе музыканты ансамбля Александрова, Доктор Лиза и журналисты федеральных телеканалов.