Житель Читы рассказал, как получил повестку о мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Военный билет

Житель Читы, который попал под частичную мобилизацию, рассказал корреспонденту РИА Новости, как получил повестку. По его словам, документ был вручен ему лично, от него также потребовали явиться в военкомат на следующий день.

Мне в руки лично отдали. Домой приехали и... красную [повестку] вручили. Я не был готов. Сказали утром к десяти с тёплыми вещами явиться, повестку по месту работы предъявить, — сказал мужчина.

Он уточнил, что прошел военную службу и является офицером запаса, но в боевых действиях не участвовал. По его словам, людей расформировывают в части посёлков Песчанка и Горный. Мобилизованных разместят в учебных центрах, где они пройдут переподготовку.

Ранее сообщалось, что в военкоматы для дальнейшего участия в спецоперации на Украине преимущественно вызывают десантников, танкистов и артиллеристов. Один из подписчиков Telegram-канала, оказавшийся в числе военнослужащих в запасе, рассказал, что повестки также приходят медикам.