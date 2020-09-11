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Житель Австралии засудил компанию бывшей жены-британки за дискриминацию

09:47, 12 сентября 2020
Дункан Бендалл Дункан Бендалл Фото: bendalls.com.au

Австралиец Дункан Бендалл засудил компанию, которую основал со своей женой Фионой, за расовую и половую дискриминацию.

Супруги открыли The Female Social Network в Сиднее, но позднее перебрались в Лондон, после чего их брак начал распадаться. Совет директоров добился того, чтобы пакет акций принадлежал Дункану и Фионе не 50/50, а 51/49, чтобы компанию можно было позиционировать как принадлежащую женщине. Когда мужчина попытался оспорить данное решение, его уволили за «грубые проступки».

После бывшая супруга направила Дункану письмо, в котором высказалась об отношении к нему.

Я ненавижу австралийский менталитет, а у тебя его навалом. Не говори мне, что ты основатель МОЕГО бизнеса. Ты пиявка и ты даже по-настоящему не веришь в женщин, — написала она.

Когда развод завершился, мужчину выгнали из дома в Лондоне, который выступал в роли офиса компании.

У Фионы была почти полностью женская команда — был только один мужчина, который работал стажёром в отделе продаж, — рассказал Дункан.

По его словам, коллеги его бывшей супруги собирались в доме-офисе, чтобы распивать спиртные напитки. Он также отметил, что женщина продолжала относиться к гражданам Австралии «как к низшей расе» несмотря на то, что прожила в этой стране 15 лет.

В итоге суд признал несправедливость увольнения и обязал компанию выплатить Бендаллу $173 тысячи в качестве компенсации. Однако его жалоба на прямую дискриминацию была отклонена, передаёт news.com.au.

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