Жириновский рассказал о своём самочувствии после вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/bec2ca6c-efac-11ea-a52e-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что чувствует себя хорошо после вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Говорили, что может быть недомогание, головная боль, может быть даже температура. Абсолютно ничего, — поделился политик в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Он отметил, что через 30 минут уже забыл о том, что делал прививку. Всё было безболезненно.

Первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Помимо самого центра производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».

Препарат является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа с промежутком в три недели иммунизируют людей.

Ранее NEWS.ru писал, что третий, пострегистрационный этап испытаний вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции нового типа российские специалисты планируют завершить до конца 2022 года. Параллельно с этим на добровольной основе в России хотят привить людей из группы риска — учителей и медработников.