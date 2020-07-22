Жириновский предложил отменить ЕГЭ для тех, кто не будет поступать в вузы

https://static.news.ru/photo/e6f4d0ce-cc2b-11ea-a3f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нужно уменьшить число выпускников, которые в 2021 году будут сдавать единый госэкзамен (ЕГЭ). Для этого, по его мнению, необходимо отменить ЕГЭ для тех, кто не планирует поступать в вузы.

Сейчас все наши выпускники заканчивают сдачу экзаменов, и есть общая договорённость отменить ЕГЭ для тех выпускников школ, которые в вузы поступать не будут, их 10%. Я думаю, в этот раз мы это сделаем, чтобы в 2021 году понизить число тех, кто должны сдавать ЕГЭ, — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Жириновский.

По его словам, выпускники, не поступающие в высшие учебные заведения, должны получать аттестаты по результатам школьных экзаменов. А в перспективе, по мнению Жириновского, ЕГЭ нужно отменить вовсе, чтобы не «вгонять в нервозное состояние десятки, сотни тысяч людей».

Как писал NEWS.ru, в мае Жириновский уже выступал за отмену в России ЕГЭ в связи с пандемией коронавируса. Он предложил проводить ЕГЭ только в тех вузах, где не хватает мест на все заявки абитуриентов, и лишь по одному профильному предмету. Позднее депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому выпускники школ будут сдавать ЕГЭ только для поступления в вуз.