Жириновский объяснился за «дебильное население» Урала

https://static.news.ru/photo/15a2b6d2-bd6f-11ea-9676-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жириновский объяснил свои слова о «тупом и дебильном» населении Урала. Они, по словам политика, относились не ко всем жителям, а к «отдельным индивидуумам».

Лидер ЛДПР нелестно высказался о населении, живущем от Перми до Екатеринбурга, ещё в 2012 году. Тогда «Комсомольская правда» опубликовала часть интервью Жириновского изданию «Совершенно секретно». В нём политик уверял, что Горбачёв и Ельцин не могут нормально править страной из-за их происхождения. К примеру, пояснил политик, на Урале «вообще тупое население».

Там дебилы живут. От Перми до Екатеринбурга — это страшное. Это население дебильное. Оно, может быть, здоровое, но если взять его по интеллекту, то он тупой до упора, — заявил Жириновский, сославшись на свой многолетний опыт путешествий по стране.

Тогда это высказывание стало поводом для судебного иска о защите чести и достоинства со стороны гендиректора ООО «СБ-Ресурс» Алексея Реутова, но суд отказал в иске.

Сейчас, спустя почти 20 лет, Жириновский вынужден оправдываться за свои слова о «тупом» населении, пишет KP.RU. Политик пояснил, что тогда он «неудачно обмолвился», но есть на Урале «некоторое влияние руд, металлов», что, возможно, влияет на характер людей.

Наоборот, уверяет в наши дни лидер ЛДПР, у живущих на Урале есть упорство до такого, что «лучше пусть всё рухнет». И как пример этому — Борис Ельцин, схиигумен Сергий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал очередное громкое заявление. На этот раз оно касается забальзамированного тела Владимира Ленина. Политик предложил продать мумию.