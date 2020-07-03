Жириновский объяснился за «дебильное население» Урала

Жириновский объяснил свои слова о «тупом и дебильном» населении Урала. Они, по словам политика, относились не ко всем жителям, а к «отдельным индивидуумам».
Лидер ЛДПР нелестно высказался о населении, живущем от Перми до Екатеринбурга, ещё в 2012 году. Тогда «Комсомольская правда» опубликовала часть интервью Жириновского изданию «Совершенно секретно». В нём политик уверял, что Горбачёв и Ельцин не могут нормально править страной из-за их происхождения. К примеру, пояснил политик, на Урале «вообще тупое население».
Там дебилы живут. От Перми до Екатеринбурга — это страшное. Это население дебильное. Оно, может быть, здоровое, но если взять его по интеллекту, то он тупой до упора, — заявил Жириновский, сославшись на свой многолетний опыт путешествий по стране.
Тогда это высказывание стало поводом для судебного иска о защите чести и достоинства со стороны гендиректора ООО «СБ-Ресурс» Алексея Реутова, но суд отказал в иске.
Сейчас, спустя почти 20 лет, Жириновский вынужден оправдываться за свои слова о «тупом» населении,
Наоборот, уверяет в наши дни лидер ЛДПР, у живущих на Урале есть упорство до такого, что «лучше пусть всё рухнет». И как пример этому — Борис Ельцин, схиигумен Сергий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал очередное громкое заявление. На этот раз оно касается забальзамированного тела Владимира Ленина. Политик предложил продать мумию.
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