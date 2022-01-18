«Жертвоприношение»: депутат от КПРФ высказалась о вакцинации беременных

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Успех сети ресторанов российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова во многом зависит от усилий, вложенных в этот проект, так как «его имени мало» для того, чтобы подогреть интерес аудитории, объяснил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. По его словам, известность Нурмагомедова положительно повлияет на популярность ресторана, но лишь в краткосрочной перспективе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Если бы Хабиб Нурмагомедов открыл центры боевых искусств — это его профиль и квалификация, поэтому туда бы целенаправленно пошли клиенты. Когда Хабиб открыл рестораны — все понимали же, что он...