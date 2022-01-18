«Жертвоприношение»: депутат от КПРФ высказалась о вакцинации беременных
Анна Акимова
Анна Акимова
15:09, 18 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева сравнила вакцинацию беременных от коронавируса с «жертвоприношением». В своём Telegram-канале парламентарий написала, что прививка может серьёзно навредить здоровью ребёнка.
Вот как беременные могут идти на это жертвоприношение? Ради чего? Лишнюю таблетку нельзя беременным, как можно идти на такие чудовищные эксперименты, ценой которых может стать жизнь ребёнка? — написала Енгалычева.
Ранее биолог Анча Баранова сообщила, что новорождённые дети женщин, которые в процессе беременности перенесли коронавирус, рождаются с заниженными на один-два балла показателями шкалы Апгара, с помощью которой врачи оценивают состояние младенца. По словам медика, такие дети рождаются более вялыми и более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, вакцинация является единственным способом защитить беременных от коронавируса.