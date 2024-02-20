Женщинам назвали продукты, которые нужно есть в менопаузу Врач Фисюк: в менопаузу нужно включить в рацион фрукты

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В менопаузу нужно обязательно включить в рацион овощи, зелень и фрукты, посоветовала врач — акушер-гинеколог Виктория Фисюк. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что при этом фрукты стоит есть в качестве перекусов и в небольшом количестве. От сладостей и хлебобулочных изделий рекомендуется полностью отказаться.

Употребление фруктов <...> обязательно, однако следует помнить, что в них содержится много углеводов. Поэтому их лучше есть в качестве перекусов и в небольшом количестве. А вот от конфет, печенья и хлебобулочных изделий, особенно из белой муки, следует отказаться совсем, — пояснила врач.

Питание обязательно должно быть сбалансированным. Оно должно включать продукты, богатые кальцием и витамином D, так как в этот период повышаются риски развития остеопороза. Чтобы сохранить мышечную массу, можно добавить в рацион больше белковых продуктов. Фисюк также посоветовала ограничить употребление соли и пить достаточное количество воды.

Врач-гинеколог Екатерина Варламова ранее порекомендовала включить в рацион бобовые и орехи, чтобы улучшить настроение во время менопаузы. По ее словам, также нормализовать гормональный фон помогут брокколи, яблоки, вишня, семечки подсолнечника и тыквы.