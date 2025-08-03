Желе из смородины для продвинутых — и на хлеб, и в подарок на зиму

Желе из смородины для продвинутых — и на хлеб, и в подарок на зиму

Желе из красной смородины — это не просто десерт, а универсальный продукт: его можно подать к чаю, намазать на тост, использовать как соус к сырам или запечатать в баночки и подарить на праздник. Натуральная кислинка и насыщенный цвет делают это лакомство особенно привлекательным. Готовится просто, без использования желатина — ягоды содержат достаточно собственного пектина.

Ингредиенты (на 4 порции)

Красная смородина — 1,5 кг

Питьевая вода — 100 мл

Сахар — 1 кг

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка ягод

Отделите смородину от веточек, удалите мусор. Хорошо промойте ягоды под проточной водой и обсушите на бумажных полотенцах.

Шаг 2. Варка

Переложите ягоды в кастрюлю, добавьте воду. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите до появления сока — ягоды должны начать лопаться.

Шаг 3. Извлечение сока

Снимите кастрюлю с огня и аккуратно раздавите ягоды пестиком. Верните на плиту, доведите до кипения, всыпьте сахар и, постоянно помешивая, проварите 3–5 минут.

Шаг 4. Процеживание

Процедите горячую массу через сито в миску, не отжимая жмых, — от этого зависит прозрачность желе.

Шаг 5. Укупорка

Разлейте желе по стерилизованным банкам, дайте полностью остыть. Закройте пластиковыми крышками и уберите в холодильник. Такое желе можно хранить несколько месяцев.

Совет

Если хотите, чтобы желе получилось плотнее, не увеличивайте время варки, а просто дайте ему настояться в банках 12–24 часа. Пектин из ягод сам сделает своё дело.

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