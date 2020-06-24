Жарко и сухо будет в Москве в среду

Температура чуть выше климатических норм установится 24 июня в столичном регионе, рассказала ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Существенных осадков не ожидается, возможны кратковременные дожди. Ветер будет дуть с севера со скоростью до 8 м/с, атмосферное давление поднимется выше нормы — до 752 мм ртутного столба,
В течение дня воздух прогреется до 24–26 градусов, в столичном регионе мы ожидаем плюс 22–27, — уточнила синоптик.
Самым холодным 24 июня в Москве за всю историю наблюдений было в 1983 году — тогда воздух прогрелся только до 3 градусов тепла. Максимальная температура зарегистрирована в этот день в 1948 году — 33,5 градуса,
Как писал NEWS.ru ранее, индекс ультрафиолетового излучения на европейской территории России и в регионах азиатской части будет «высоким» или «очень высоким», предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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