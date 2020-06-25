Жара в Москве достигнет 32 градусов 27 июня

https://static.news.ru/photo/b12bdd94-b712-11ea-b337-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суббота, 27 июня, станет самым жарким днём недели в Москве. Воздух прогреется до 32 градусов тепла, что на шесть градусов выше нормы.

Об этом сообщают в Гидрометцентре. 26 июня в столичном регионе ожидается до 23 градусов тепла, местами возможны небольшие дожди.

Причиной сильной жары в Москве станет обширный антициклон, блокирующий прохождение циклонов и атмосферных фронтов, несущих осадки и прохладу.

Ранее врач-дерматолог Илона Козырева назвала три главных правила красивого и безопасного загара: соблюдение правильного временного промежутка (утром и вечером), использование защитных средств и ограничение времени пребывания на солнце, писал NEWS.ru.