Жара в Москве достигнет 32 градусов 27 июня

Суббота, 27 июня, станет самым жарким днём недели в Москве. Воздух прогреется до 32 градусов тепла, что на шесть градусов выше нормы.
Об этом сообщают в Гидрометцентре. 26 июня в столичном регионе ожидается до 23 градусов тепла, местами возможны небольшие дожди.
Причиной сильной жары в Москве станет обширный антициклон, блокирующий прохождение циклонов и атмосферных фронтов, несущих осадки и прохладу.
Ранее врач-дерматолог Илона Козырева назвала три главных правила красивого и безопасного загара: соблюдение правильного временного промежутка (утром и вечером), использование защитных средств и ограничение времени пребывания на солнце, писал NEWS.ru.
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