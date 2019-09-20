https://static.news.ru/photo/bb6d6c9c-db89-11e9-a971-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заявление Дарьи Сосновской, получившей удар от полицейского во время согласованной акции 10 августа, сотрудники Следственного комитета передали в Росгвардию.

Срок рассмотрения жалобы в СК закончился 19 сентября. Об этом рассказала адвокат Сосновской Татьяна Молоканова.

По её словам, проверка по их заявлению не требуется.

Этим вопросом должен был заниматься Следственный комитет, — приводит «Дождь» комментарий юриста изданию «МБХ Медиа».

Ранее News.ru писал, что Таганский суд Москвы не стал рассматривать административное дело Дарьи Сосновской. Её задержали на митинге 10 августа. Девушка стала известна после публикации материалов, на которых видно, как полицейский бьёт её в живот.

У Сосновской после задержания было диагностировано сотрясение мозга. Девушка, в свою очередь, пожаловалась в СК на действия полицейских.