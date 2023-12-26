«Здравый смысл»: Жорин об отказе СК возбудить дело против Пугачевой Адвокат Жорин назвал здравым смыслом отказ СК возбудить дело против Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru назвал проявлением здравого смысла отказ СК РФ возбудить уголовное дело за фейки о ВС России против советской и российской певицы Аллы Пугачевой. По его словам, «было бы грустно», начни силовики уголовное преследование Примадонны.

Не знаю обстоятельств этого дела, знаю об этом только из СМИ, но если отвечать на вопрос: «Что это значит?», то я бы ответил так: это значит, что, все-таки, здравый смысл существует. Потому что, все-таки, возбуждать дела в отношении Аллы Пугачевой — это слишком. Все-таки, [она] символ. Честно говоря, было бы грустно, если бы это произошло, — добавил Жорин.

Следственный комитет РФ не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по статье о фейках против российской армии. Материалы после проверки вернули в столичное ГУ МВД.

Собеседник не уточнил, какая именно информация была опубликована Пугачевой в сети. Однако отметил, что СК проверил опубликованную Галкиным видеозапись с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе. Также специалисты изучили его негативные высказывания в отношении российского правительства и ВС России.

Ранее Галкин рассказал, что супруга не одобряет его пристрастия к алкоголю. Артист признался в этом на юбилейном вечере лидера «Машины времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после того, как выпил на сцене полбутылки виски. Галкин отметил также, что они с Пугачевой живут дружно и хорошо. Комик сравнил себя с русским певцом Александром Вертинским, эмигрировавшим в 1920 году, отмечая, что, в отличие от него, им с Пугачевой необязательно возвращаться в Россию.

Предположительно, сейчас Галкин и Пугачева проживают в Израиле, но не намерены надолго там оставаться. После новогодних праздников шоумен и певица вместе с детьми переедут жить в Лондон.