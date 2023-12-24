Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен в список иноагентов) продолжают находиться за границей. Что известно об их жизни и планах?
Что известно о местонахождении Пугачевой и Галкина
Максим Галкин и Алла Пугачева последний раз выходили на связь с общественностью из Израиля, куда прилетели ради празднования юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).
Шоумен также 20 декабря записал видео после обстрела в районе Гуждан и рассказал, что много ракет летело на центральную часть Израиля.
Израильский дом семьи артистов находится в 10 километрах от Тель-Авива, в Герцилии. Режиссер-постановщик из Хайфы Ольга Лавренюк в беседе с NEWS.ru сообщила, что Пугачева и Галкин после переезда в Израиль из России сначала приобрели недвижимость в Кесари, а позднее переехали на новое место.
При этом оставаться надолго в Израиля, как и на Кипре, где шоумен и певица жили последний месяц, они не намерены. По данным KP.RU, после новогодних праздников Алла Пугачева вместе с детьми и мужем переедут жить в Лондон.
Как Навка защитила Пугачеву
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка в последнем интервью упомянула Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Спортсменка отказалась называть певицу предательницей и оправдала ее отъезд из страны тем, что она следовала за супругом.
«Алла Борисовна Пугачева поехала за своим мужем», — сообщила Навка, отвечая на вопрос, относится ли Примадонна к числу покинувших страну предателей.
Вернется ли еще Пугачева в Россию
Алла Пугачева может вернуться в Россию в период новогодних праздников. По данным Telegram-канала Mash, продюсеры певицы искали ей сессионных музыкантов для выступлений. География выступлений артистки ограничивается Кипром и Дубаем. Однако рассматривался и вариант поездки в Москву в том случае, если организаторы мероприятия проведут его тайно — без появления информации в СМИ и съемок.
Заслуженный артист Крыма Даниил Калатура в интервью NEWS.ru также сообщил о большой вероятности приезда Пугачевой в Москву в период новогодних праздников.
«У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет. Она любит Россию. И обвинить ее в отсутствии патриотизма — это самое глупое обвинение, которое может сегодня прозвучать в ее адрес», — сказал он.
Выпускник «Фабрики звезд» Антон Зацепин считает, что Алла Пугачева навсегда вернется в Россию, когда поймет, что больше не может переезжать.
«Неужели вы думаете, что я страдал из-за того, что Пугачева уехала? Она еще вернется сюда. Умирать», — заявил он MK.RU.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня»
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Что известно о покушении на Аллу Пугачеву
Портниха и подруга Пугачевой Любовь Аксенова рассказала, что артистка часто становилась жертвой преследования со стороны неадекватных поклонников, а также получала записки с угрозами.
«Однажды мы стояли у гостиницы, вдруг подходит мужик с огромным букетом цветов. Говорит Алле: „Я в тебя влюблен. И никогда не брошу. Ты будешь моя!“ А рядом стоит муж Аллы Женя [Евгений] Болдин. Мужик протягивает Алле цветы, но Болдин их забирает себе. Женя увидел в букете записку, открыл ее и про себя прочитал содержимое записки», — рассказала Аксенова.
По словам портнихи, Болдин тогда отшутился, что в записке написано очередное признание в любви артистке, однако позднее рассказал Аксеновой, что послание содержало угрозы.
«Уже потом он мне показал, что в той записке было написано: „Имей в виду, тебя зарежут!“», — уточнила Аксенова.
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