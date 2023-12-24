Пугачева и Галкин: последние новости 24 декабря, где сейчас, слухи, критика Певец Антон Зацепин заявил, что Алла Пугачева вернется в Россию умирать

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным

Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен в список иноагентов) продолжают находиться за границей. Что известно об их жизни и планах?

Что известно о местонахождении Пугачевой и Галкина

Максим Галкин и Алла Пугачева последний раз выходили на связь с общественностью из Израиля, куда прилетели ради празднования юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Шоумен также 20 декабря записал видео после обстрела в районе Гуждан и рассказал, что много ракет летело на центральную часть Израиля.

Израильский дом семьи артистов находится в 10 километрах от Тель-Авива, в Герцилии. Режиссер-постановщик из Хайфы Ольга Лавренюк в беседе с NEWS.ru сообщила, что Пугачева и Галкин после переезда в Израиль из России сначала приобрели недвижимость в Кесари, а позднее переехали на новое место.

При этом оставаться надолго в Израиля, как и на Кипре, где шоумен и певица жили последний месяц, они не намерены. По данным KP.RU, после новогодних праздников Алла Пугачева вместе с детьми и мужем переедут жить в Лондон.

Как Навка защитила Пугачеву

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка в последнем интервью упомянула Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Спортсменка отказалась называть певицу предательницей и оправдала ее отъезд из страны тем, что она следовала за супругом.

«Алла Борисовна Пугачева поехала за своим мужем», — сообщила Навка, отвечая на вопрос, относится ли Примадонна к числу покинувших страну предателей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вернется ли еще Пугачева в Россию

Алла Пугачева может вернуться в Россию в период новогодних праздников. По данным Telegram-канала Mash, продюсеры певицы искали ей сессионных музыкантов для выступлений. География выступлений артистки ограничивается Кипром и Дубаем. Однако рассматривался и вариант поездки в Москву в том случае, если организаторы мероприятия проведут его тайно — без появления информации в СМИ и съемок.

Заслуженный артист Крыма Даниил Калатура в интервью NEWS.ru также сообщил о большой вероятности приезда Пугачевой в Москву в период новогодних праздников.

«У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет. Она любит Россию. И обвинить ее в отсутствии патриотизма — это самое глупое обвинение, которое может сегодня прозвучать в ее адрес», — сказал он.

Выпускник «Фабрики звезд» Антон Зацепин считает, что Алла Пугачева навсегда вернется в Россию, когда поймет, что больше не может переезжать.

«Неужели вы думаете, что я страдал из-за того, что Пугачева уехала? Она еще вернется сюда. Умирать», — заявил он MK.RU.

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Что известно о покушении на Аллу Пугачеву

Портниха и подруга Пугачевой Любовь Аксенова рассказала, что артистка часто становилась жертвой преследования со стороны неадекватных поклонников, а также получала записки с угрозами.

«Однажды мы стояли у гостиницы, вдруг подходит мужик с огромным букетом цветов. Говорит Алле: „Я в тебя влюблен. И никогда не брошу. Ты будешь моя!“ А рядом стоит муж Аллы Женя [Евгений] Болдин. Мужик протягивает Алле цветы, но Болдин их забирает себе. Женя увидел в букете записку, открыл ее и про себя прочитал содержимое записки», — рассказала Аксенова.

По словам портнихи, Болдин тогда отшутился, что в записке написано очередное признание в любви артистке, однако позднее рассказал Аксеновой, что послание содержало угрозы.

«Уже потом он мне показал, что в той записке было написано: „Имей в виду, тебя зарежут!“», — уточнила Аксенова.

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