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21 июля 2025 в 15:02

Завтрак без заморочек — ленивые вареники, которые тают во рту

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хотите порадовать близких чем‑то домашним, но не хотите тратить полдня у плиты? Попробуйте ленивые вареники из творога. Они получаются мягкими, нежными и вкусными. Минимум усилий — и уже через 20 минут на столе горячий завтрак, который понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты на 2–3 порции

  • Творог — 360 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 50 г + немного для присыпки
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — щепотка + для варки

Как приготовить ленивые вареники

  1. Подготовьте все ингредиенты.
  2. В миске разомните творог вилкой вместе с яйцом, сахаром и солью. Если творог слишком зернистый, протрите его через сито или взбейте блендером до кремовой текстуры.
  3. Вмешайте муку и тщательно перемешайте массу.
  4. Переложите тесто на присыпанную мукой поверхность и вымесите до однородности.
  5. Скатайте из теста колбаски толщиной около 2 см и нарежьте их кусочками.
  6. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте соль. Опустите вареники в кипящую воду и аккуратно перемешайте. Когда вареники всплывут, варите ещё 1,5 минуты.
  7. Выньте готовые вареники шумовкой и подавайте горячими, со сметаной или растопленным сливочным маслом.

Это идеальный вариант для тех, кто ценит домашнюю еду, но не любит тратить на неё много времени. Вареники можно также заморозить впрок и сварить позже — это ещё больше сэкономит время в будни.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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