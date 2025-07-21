Завтрак без заморочек — ленивые вареники, которые тают во рту

Хотите порадовать близких чем‑то домашним, но не хотите тратить полдня у плиты? Попробуйте ленивые вареники из творога. Они получаются мягкими, нежными и вкусными. Минимум усилий — и уже через 20 минут на столе горячий завтрак, который понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты на 2–3 порции

Творог — 360 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 50 г + немного для присыпки

Сахар — 1 ст. л.

Соль — щепотка + для варки

Как приготовить ленивые вареники

Подготовьте все ингредиенты. В миске разомните творог вилкой вместе с яйцом, сахаром и солью. Если творог слишком зернистый, протрите его через сито или взбейте блендером до кремовой текстуры. Вмешайте муку и тщательно перемешайте массу. Переложите тесто на присыпанную мукой поверхность и вымесите до однородности. Скатайте из теста колбаски толщиной около 2 см и нарежьте их кусочками. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте соль. Опустите вареники в кипящую воду и аккуратно перемешайте. Когда вареники всплывут, варите ещё 1,5 минуты. Выньте готовые вареники шумовкой и подавайте горячими, со сметаной или растопленным сливочным маслом.

Это идеальный вариант для тех, кто ценит домашнюю еду, но не любит тратить на неё много времени. Вареники можно также заморозить впрок и сварить позже — это ещё больше сэкономит время в будни.

Мечтаете о тончайших, почти прозрачных, блинах? Секрет их приготовления проще, чем кажется.