Заслуженный учитель рассказал об усталости детей от каникул

https://static.news.ru/photo/81c4e99e-24f7-11eb-8114-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские школьники, которым отменили ноябрьские каникулы, и так от них устали, и этот отдых им сейчас не нужен. Так считает директор школы № 109, заслуженный педагог Евгений Ямбург.

По его словам, сейчас дети хотят учиться, ведь в октябре они и так отдохнули вместо положенной недели — две. Тогда учеников столичных школ отправили по домам из-за ситуации с коронавирусом.

Дети отгуляли, устали от этих каникул. Им хочется в школу, — сказал Ямбург «360».

При этом, если родители школьников планировали куда-то с ними поехать в ноябре, им достаточно написать заявление на пять дней. Именно на этот срок, по словам учителя, школа может отпустить своих подопечных.

При этом, как напомнил Ямбург, в школу итак сейчас ходят только младшеклассники. Ученики 6-11 классов находятся на дистанционном обучении.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не исключают продление домашнего обучения для учеников 6–11-х классов на следующей неделе. Старшеклассники учатся из дома с 19 октября и на данный момент дистанционное обучение продлено до 22 ноября. При этом на данный момент на территории России уже 28 школ закрыты на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Как писал NEWS.ru, зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что переводить на дистанционное обучение сразу всех школьников страны нельзя.