Собянин сообщил о возможном продлении «дистанционки» для старшеклассников

https://static.news.ru/photo/af1ff8da-24d3-11eb-9545-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Столичные власти не исключают, что режим домашнего обучения для учеников 6–11-х классов в городе может быть продлён на следующей неделе. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Примем решение на следующей неделе — продлевать или не продлевать дистанционное обучение школьников исходя из эпидситуации. Но, скорее всего, с большой вероятностью можно сказать, что система дистанционного обучения будет продлена, — отметил Собянин в эфире «России 24».

По словам мэра, сейчас заболеваемость коронавирусом в младших классах намного ниже, чем у старших школьников. При этом Собянин обратил внимание и на то, что учеников начальной школы оставить дома практически невозможно, и поэтому было решено, что «младшие классы будут функционировать в прежнем режиме». Однако, напомнил мэр, родители могут коллективно принять решение о переводе всего класса на «дистанционку».

Старшеклассники учатся из дома с 19 октября и на данный момент дистанционное обучение продлено до 22 ноября.

К 11 ноября в Москве за последние 24 часа выявили 5997 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заразившихся с начала пандемии жителей столицы выросло до 491 542. В 24-часовой период в городе вылечились от коронавирусной инфекции 3959 человек, жизни 71 пациента спасти не удалось. В России за сутки выявили 21 608 новых случаев коронавируса, вылечились 18 811 россиян, скончались 439 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее заявили о приближении к критичной загрузке коечного фонда в Москве.