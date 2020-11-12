Собянин заявил о приближении к критичной загрузке коечного фонда в Москве

https://static.news.ru/photo/288622cc-24d3-11eb-b7c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти ожидают роста числа заболевших коронавирусом, а критичным для города станет увеличение загрузки коечного фонда ещё на 25%.

Выявляемость пробила уже шесть тысяч человек в сутки, а госпитализации — больше 1,5 тысячи. В разные дни по-разному, но мы уже перешагнули эту планку, — сказал столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Именно поэтому загрузка коечного фонда ещё на четверть может быть критичной, пояснил Собянин. Он также уточнил, что в московских стационарах находятся около 12 тыс. пациентов с COVID-19. При этом Собянин выразил надежду, что дополнительных ограничений удастся избежать.

За прошедшие сутки в Москве выявили 5997 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заразившихся с начала пандемии жителей столицы выросло до 491 542. В 24-часовой период в городе вылечились от коронавирусной инфекции 3959 человек, жизни 71 пациента спасти не удалось. В России за сутки выявили 21 608 новых случаев коронавируса, вылечились 18 811 россиян, скончались 439 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее в ЗАГСах Москвы сократили число гостей на торжественных церемониях.