В ЗАГСах Москвы сократили число гостей на торжественных церемониях

https://static.news.ru/photo/74e7c2aa-24ca-11eb-bd1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Столичные власти снизили разрешённое число присутствующих гостей на регистрации брака в столичных Дворцах бракосочетаний и ЗАГСах. Об этом сообщается на сайте московского мэра.

Теперь кроме желающих узаконить отношения на церемонии регистрации брака могут присутствовать не более пяти человек. Новые правила начнут действовать с 12 ноября.

Как отметила и. о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, чьи слова приводятся в сообщении, причиной такого решения стала нестабильная эпидемиологическая обстановка в Москве.

Мы рекомендуем молодожёнам перенести дату регистрации брака на более благоприятный период. И в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве начнут действовать ограничения по количеству гостей на торжественных церемониях заключения брака. В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодожёнов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции, — пояснила Уханева.

При этом жених и невеста могут снять маски во время церемонии бракосочетания, однако во время ожидания им нужно быть в средствах индивидуальной защиты. На входе гостям и парам будут измерять температуру, и если она превышена, или жених и невеста или их гости забыли маски и перчатки, то в ЗАГС их не пустят.

За прошедшие сутки в Москве выявили 5997 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заразившихся с начала пандемии жителей столицы выросло до 491 542. В 24-часовой период в городе вылечились от коронавирусной инфекции 3959 человек, жизни 71 пациента спасти не удалось. В России за сутки выявили 21 608 новых случаев коронавируса, вылечились 18 811 россиян, скончались 439 человек.

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