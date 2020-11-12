В ГД предложили запретить заказывать Деда Мороза на дом из-за «короны»

https://static.news.ru/photo/73c9d03a-242e-11eb-818f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представителям власти в регионах стоит задуматься над новыми рекомендациями перед новогодними праздниками. Как полагает депутат Госдумы Виталий Милонов, россиянам стоит запретить приглашать Деда Мороза со Снегурочкой на дом.

Ежегодно родители начинают заранее задумываться о новогоднем поздравлении для своих детей. Многие россияне в преддверии любимого праздника всех малышей традиционно заказывали аниматоров. В этом году из-за пандемии коронавируса от таких подарков лучше отказаться. Как пояснил политик, в нынешних обстоятельствах это может быть просто небезопасно. Поэтому не помешает разработать дополнительные ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом городе.

Наверно, стоит подумать над тем, чтобы власти регионов сами сделали рекомендации, в которых традиционные поздравления детей были бы отложены или переведены в новый, онлайн формат. Безусловно, дети будут ждать появления Деда Мороза, но в текущих условиях здоровье важнее. Думаю, если Дедушка со Снегурочкой принесут домой не только подарки, но и коронавирус, все члены семьи этому не очень обрадуются, — отметил Виталий Милонов.

Депутат подчеркнул, что прежде всего о таком временном нововведении должны задуматься власти тех городов, где заболеваемость наиболее высока. Сейчас это Москва и Московская область, Санкт-Петербург.

Как писал NEWS.ru, по последним данным, российские больницы для заражённых коронавирусом заполнены больше чем на 80%. Ранее эту информацию озвучила заместитель председателя правительства по социальным вопросам Татьяна Голикова. Она также добавила, что сейчас «загруженность выше среднероссийского отмечается в 41 регионе». При этом более чем на 95% коек занято в четырёх регионах России — это Хакасия, Чувашия, Еврейская автономная область и Ивановская область. Ещё в 17 регионах показатель загруженности коечного фонда превышает 90%.