Защита сына Сергея Захарова может обжаловать размер компенсации

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Защита старшего сына Сергея Захарова недовольна размером компенсации, которую должен выплатить их клиенту Михаил Ефремов согласно решению суда.

Виталий Захаров, сын водителя, погибшего в ДТП с участием актёра, просил суд о компенсации в 7,3 млн рублей. Итоговый размер выплаты, озвученный в приговоре, составил 800 тысяч рублей. Адвокат Сергей Аверцев рассказал РИА Новости, что этой суммы недостаточно.

Мы, конечно, недовольны компенсацией, вопрос обжалования обсудим с доверителем, - отметил юрист.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. 8 сентября, как передавал NEWS.ru, актёра приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на три года. Адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что намерен обжаловать приговор.