Защита историка Олега Соколова обжаловала приговор

https://static.news.ru/photo/e899b93e-54a8-11eb-b316-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: sledcom.ru

Защита историка Олега Соколова обратилась с апелляционной жалобой на приговор. В обращении представители фигуранта просят уменьшить срок лишения свободы, рассказал адвокат Сергей Лукьянов.

11 января мной была подана апелляционная жалоба на приговор Октябрьского районного суда, вынесенный в отношении Соколова. В апелляционной жалобе я в том числе прошу учесть в качестве смягчающих ряд обстоятельств и снизить назначенное наказание, — цитирует юриста РИА Новости.

Он отметил, что если документ примут, апелляцию могут рассмотреть весной 2021 года, примерно в апреле.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 25 декабря 2020 года назначил историку 12,5 года лишения свободы. Его признали виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов.

Родители жертвы решили вердикт не обжаловать. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие у Соколова малолетних детей, частичное признание вины, раскаяние, принесение извинений, длительную психотравмирующую ситуацию из-за конфликта с Понасенковым, положительные характеристики, вклад в развитие Российского военно-исторического общества. Однако явку с повинной не учли.

Убийство произошло в квартире доцента 8 ноября 2019 года. У Соколова и Ещенко произошёл конфликт — девушка ревновала его к детям от прошлых браков. Аспирантка погибла от нескольких выстрелов в голову из ружья. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело девушки и собирался уничтожить останки. Однако сделать это не удалось: пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сам сорвался в реку. Его заметили прохожие, они вызвали спасателей. Позже в рюкзаке, который был при доценте, обнаружили женские конечности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд назначил второму фигуранту дела о попытке подрыва железнодорожных путей в Тукаевском муниципальном районе Татарстана 17 лет в исправительных учреждениях. Первые три года подозреваемый проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года и выплатит штраф в размере 350 тысяч рублей, заявили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по республике.